16 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске возможностью досрочного голосования активно пользуются студенты. За ходом избирательной кампании корреспондент БЕЛТА наблюдала на участке №36 Октябрьского района, расположенном в Витебском государственном медицинском университете.

За полчаса возможностью реализовать свое гражданское право воспользовались около десятка молодых людей. Юноши и девушки спешат: учебный день в разгаре, а впереди еще много дел. Нужно успеть и на пары, и домой собраться, так как многие из них иногородние.

Станислав Алексиевич, Дмитрий Шишкин и Дмитрий Кононков - друзья-студенты исторического факультета Витебского государственного университета имени П.М.Машерова. Все из Орши. "Мы все делаем вместе. Вместе учимся, вместе проголосовать пришли, а потом домой на выходные поедем", - отмечает Станислав. По его мнению, участие в избирательной кампании является важным, ответственным и обязательным шагом для каждого гражданина. "Важен каждый голос, ведь из них в итоге и получается общая картина", - убежден молодой человек. Его друзья соглашаются с этими словами. Кстати, своих кандидатов ребята определяли по принадлежности к политической партии.

Еще один студент Денис Могучий родом из Суража Витебского района. Про себя говорит, что в политике не разбирается, относится к ней спокойно, но, как ответственный гражданин, в выборах участвует. "Я выполнил свой гражданский долг и с чувством выполненного дела поеду домой", - констатировал он.

Свое мнение о важности участия в избирательной кампании высказала и студентка-пятикурсница Наталья Шавнева. "Мой голос тоже важен", - подчеркивает она.

За ходом досрочного голосования на избирательном участке следит наблюдатель от БРСМ Кристина Ковалевская. По ее словам, в настоящее время самая активная категория граждан - студенты. Хотя приходят и пенсионеры, которые считают, что в день выборов будет наплыв людей, и те, кто в воскресенье будет заниматься домашними делами или работать. Нареканий на организацию работы участковой комиссии у нее нет. "Все организовано на высоком уровне и в соответствии с установленными требованиями", - добавила наблюдатель.-0-