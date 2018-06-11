В Витебске впервые пройдет праздник для отцов и детей

11 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске накануне Международного дня отца впервые пройдет праздник "Папин день - каждый день", сообщила корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" Валентина Андреева.

Мероприятие состоится 16 июня на базе "Золотого кольца города Витебска "Двина". Праздник начнется в 13.00. Гостей ждут показательные выступления, квесты, мастер-класс по каратэ кекусинкай, танцевальный конкурс. Цель праздника - показать важность роли отца в воспитании детей, предоставить дополнительную площадку для их совместного отдыха.

"По территории комплекса будут размещены задания, и папам с детьми предстоит их пройти. Где-то нужно будет показать свое мастерство стрельбы из лука, в другом месте отгадать загадку, найти отличия и раскрасить картинки на время. За основу проведения праздника взяли квесты, потому что они сейчас очень популярны у детей и взрослых. После конкурсов разыграем в формате лотереи призы", - отметила Валентина Андреева.

По ее словам, в культурно-историческом комплексе работает клуб выходного дня, в котором проходят мероприятия для семей. Праздник "Папин день - каждый день" состоится в рамках этого объединения, но с приглашением всех желающих.

Организаторы планируют проводить подобный праздник и в следующие годы.

Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. Инициатором создания такого праздника называют миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая таким способом хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице - и всем заботливым отцам Америки. У папы основательницы праздника умерла жена, родив шестого ребенка, но отец-одиночка успешно воспитал их всех. Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году. Во многих странах его отмечают в третье воскресенье июня.-0-