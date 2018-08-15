В Витебской академии ветмедицины абитуриенту необоснованно увеличили балл аттестата

15 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время вступительной кампании абитуриенту Витебской государственной академии ветеринарной медицины необоснованно увеличили средний балл аттестата, из-за чего другая абитуриентка не была зачислена в вуз, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Витебской области.

Сотрудники Комитета госконтроля Витебской области установили факт нарушения порядка зачисления в Витебскую государственную академию ветеринарной медицины абитуриента на бюджетную форму обучения на специальность "Зоотехния" на сокращенный срок получения образования. В экзаменационный лист молодого человека были необоснованно внесены исправления и увеличен первоначально правильно подсчитанный средний балл документа об образовании - с 7,4 на 8,4. В итоге общий балл (с учетом двух вступительных испытаний) был увеличен с 18,4 до 19,4. В результате абитуриент с указанной суммой баллов был зачислен на бюджетную форму обучения, а девушка, получившая большую сумму баллов (19,1), не прошла по конкурсу.

"Комитет госконтроля принял меры по восстановлению законных прав абитуриентки, взяты объяснения у всех причастных к этому факту работников академии. Ректору академии было поручено уведомить абитуриентов об изменении в подсчетах проходного балла и связанных с этим последствиях, привлечь к жесткой дисциплинарной ответственности виновных лиц. Предписание КГК области академией было незамедлительно выполнено, законные права абитуриентки восстановлены", - рассказали в комитете.

Под контролем ведомства проведена проверка всех дел абитуриентов, поступавших на бюджетную форму обучения. Дополнительно выявлено два факта неверного подсчета среднего балла в документах об образовании, не повлекшие изменений списков на зачисление. Виновным объявлены выговоры, один член приемной комиссии исключен из ее состава.

Комитет области направил в УВД облисполкома все материалы по факту нарушения для изучения на предмет возможного выявления коррупционного правонарушения.-0-