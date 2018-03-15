В Витебской области 9 частных перевозчиков намерены работать на междугородних маршрутах

15 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Девять частных перевозчиков обратились в Витебское областное коммунальное транспортное унитарное предприятие "Оператор перевозок" с заявлениями о переходе в легальный режим работы на условиях регулярных перевозок. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали на предприятии.
ГП "Оператор перевозок" - госрегулятор рынка транспортных услуг. По имеющимся на предприятии уточненным данным, на междугородних перевозках пассажиров в Витебской области до последнего времени было задействовано более 120 микроавтобусов. По состоянию на 14 марта на предприятие обратились 9 перевозчиков по вопросам заключения договоров регулярности на 22 микроавтобуса.
Некоторые перевозчики уже работают по правилам обновленного закона о транспорте и автомобильных перевозках. Так, в первую неделю марта на легальных условиях начали курсировать частные автобусы по маршруту Витебск - Полоцк - Новополоцк - Минск. Буквально через несколько дней на законных основаниях выйдут на маршрут Витебск - Минск автобусы еще одного витебского перевозчика. При этом некоторые владельцы маршруток, работающие на популярных направлениях Полоцк - Минск и Витебск - Минск, зарегистрировались у столичного госоператора перевозок и продолжают работать на своих маршрутах.
Что касается заявлений, которые сейчас рассматривает ГП "Оператор перевозок", то речь идет о маршрутах Миоры - Витебск, Браслав - Витебск, Поставы - Минск, Новолукомль - Витебск, Орша - Витебск и проч. При этом пока идет рассмотрение обращений, перевозчики работают как и раньше. -0-
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