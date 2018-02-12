В Витебской области аккредитовано в среднем по пять наблюдателей на каждом участке для голосования

12 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области участковые избирательные комиссии аккредитовали почти 3 тыс. 760 внутренних наблюдателей, или в среднем по пять наблюдателей на один избирком, где можно будет проголосовать досрочно с 13 по 17 февраля включительно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

По данным на 12 февраля, избирательные комиссии всех уровней аккредитовали 4 тыс. 143 наблюдателя, из которых около 90,7% будут работать в участковых избиркомах. В окружных комиссиях по выборам депутатов областного Совета приступили к наблюдению 166 человек, или примерно по три наблюдателя на избирком.

Наибольшую активность в этом аспекте избирательной кампании проявляют общественные объединения, которые направили почти 3,5 тыс. представителей в комиссии, что составляет 83,7% от общего количества наблюдателей. В том числе БРСМ аккредитовал 865 членов (20,9%), Федерация профсоюзов Беларуси - 812 (19,6%), РОО "Белая Русь" - 686 (16,6%), Белорусское общественное объединение ветеранов - 558 (13,5%), Белорусский союз женщин - 213 (5,1%), шесть человек представляют Белорусский Хельсинкский комитет, еще 329 - другие общественные объединения.

От политических партий участвуют в наблюдении КПБ, направившая более 70 активистов в избиркомы. Белорусская партия левых "Справедливый мир" мобилизовала для наблюдения 25 представителей, Республиканская партия труда и справедливости - 5 человек, Партию БНФ представляет один наблюдатель.

Кроме того, трудовые коллективы направили в избиркомы 335 наблюдателей, граждане (путем сбора подписей) - 237 представителей.

Всего в Витебской области образован 221 территориальный избирком, в том числе 192 сельских, 21 районный, 2 поселковых, 5 городских и одна областная комиссия, а также 798 участковых избирательных комиссий. На выборах 18 февраля в регионе предстоит избрать 3112 депутатов местных Советов.-0-