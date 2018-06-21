В Витебской области число работающих по заявительному принципу предпринимателей выросло в три раза

21 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области количество предпринимателей, работающих по заявительному принципу, с начала года выросло в три раза. Об этом сообщила сегодня председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина на сессии областного Совета депутатов при рассмотрении вопроса о развитии сферы предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Анжелика Никитина подчеркнула, что в конце прошлого года был принят пакет документов по упрощению условий ведения бизнеса, в соответствии с которым минимизируется вмешательство государства в экономическую деятельность субъектов хозяйствования. Работа в новых условиях дала свой результат. Так, наблюдается положительная динамика вовлечения населения в экономику регионов благодаря указу №337 "О регулировании деятельности физических лиц", разрешающему работать гражданам без оформления индивидуального предпринимательства. "Если на 1 января 2018 года по заявительному принципу работали 272 человека, то на 1 июня во всех районах области - 850 человек. Отмечается рост количества лиц, осуществляющих ремесленную деятельность. За последний год их число возросло на 25% и составило по итогам 2017 года 3,8 тыс. человек. Это все говорит о том, что для занятия предпринимательской деятельностью созданы достаточно комфортные условия", - констатировала председатель комитета экономики.

С 26 февраля 2018 года в Беларуси вступили в силу основные положения декрета №7 "О развитии предпринимательства" - ключевого документа по либерализации условий ведения бизнеса, которым максимально систематизированы и сокращены требования к ведению бизнеса. В соответствии с документом реализуется уведомительный принцип начала ведения бизнеса для ряда видов экономической деятельности. "Этот принцип является альтернативой разрешительному. Ряд предпринимателей придерживаются точки зрения, что наличие разрешения дает больше гарантий и несет меньше рисков, чем деятельность по уведомлению под собственную ответственность, - отмечает Анжелика Никитина. - Но уведомительный механизм однозначно проще, быстрее и сопряжен с меньшими расходами. На практике механизм работает, на 1 июня 2018 года в местные органы подано 113 уведомлений, или 6% от всех уведомлений республики".

Для субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание населения на территории сельской местности и малых городских поселений, указом №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" введены налоговые льготы и преференции. В Витебской области под действие указа попало почти 5,7 тыс. населенных пунктов, или 90% от их общего количества. -0-