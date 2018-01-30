В Витебской области число связанных с регистрацией кандидатов в депутаты жалоб сократилось вдвое

30 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество жалоб, связанных с регистрацией кандидатов в депутаты местных Советов, сократилось примерно вдвое по сравнению с предыдущими местными выборами в 2014 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

Всего облизбирком рассмотрел восемь жалоб на решения нижестоящих комиссий об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты, из которых поступили по почте пять, отправленных в трехдневный срок с момента принятия соответствующего решения. Все жалобы признаны необоснованными, областная комиссия отказала в их удовлетворении. Причем никто не воспользовался правом на обжалование в суде принятых избиркомами решений.

Если четыре года назад было больше отказов в регистрации из-за неправильной работы членов инициативных групп во время сбора подписей, то сегодня больше всего из-за представления в декларации не соответствующих действительности сведений, имеющих существенный характер. Соответственно, из восьми поступивших в облизбирком жалоб на решения об отказе в регистрации только одна связана с подписями.

Всего в Витебской области кандидатами в депутаты местных Советов зарегистрированы 3330 человек. Отказано в регистрации 42 претендентам, при этом треть из них готовились баллотироваться в областной Совет депутатов.

На выборах 18 февраля 2018 года в Витебской области предстоит избрать 3112 депутатов, в том числе 2253 в сельские и поселковые, 133 - городские, 666 - районные Советы, а также 60 депутатов в областной Совет.-0-