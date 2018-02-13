В Витебской области досрочное голосование организовано на 760 участках

Впервые голосует Вероника Рыжанкова на участке для голосования №5 в г. Витебске

13 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области досрочное голосование на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва организовано на 760 участках, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

Всего в области образовано 798 участков для голосования, из них 38 - в санаториях, домах отдыха, больницах, других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, и в воинских частях, где досрочное голосование не проводится.

Участковые избирательные комиссии проделали всю необходимую организационную работу по оформлению и оборудованию помещений для голосования и информированию избирателей о дате и времени, когда можно отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата. Для этого члены комиссий вручили гражданам лично или направили (если не удалось застать дома) около 750 тыс. соответствующих сообщений одновременно с информационными материалами о кандидатах в депутаты.

Сергей и Ольга Авечкины с сыном Егором на участке для голосования №5 в Витебске.

семья Головковых на участке для голосования №5 в Витебске.

В списки избирателей для голосования в Витебской области включены около 867 тыс. граждан. С 2 февраля в участковых избиркомах организовано дежурство для обеспечения возможности избирателям ознакомиться с ними и проверить, включен ли он в список и правильно ли указаны сведения о нем.

Впервые голосует Вероника Рыжанкова на участке №5 в Витебске.

Впевые голосует Вика Кабуш

Голосует Евгений Терпилко

На участке для голосования №5 в Витебске наблюдатели от БРСМ Елизавета Штурханева и от совета ветеранов Ольга Лущинская.

Кандидатами в депутаты местных Советов зарегистрированы 3330 граждан, в том числе 107 претендентов баллотируются в областной Совет, 742 - в районные, 215 - городские, 2266 - сельские и поселковые Советы.

На выборах 18 февраля 2018 года в Витебской области предстоит избрать 3112 депутатов, в том числе 2253 - в сельские и поселковые, 133 - в городские, 666 - в районные Советы, а также 60 депутатов в областной Совет.-0-

Фото Александра Хитрова