В Витебской области горячим питанием обеспечены все учащиеся сельской местности

19 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Горячим питанием обеспечены 100% учащихся в сельской местности Витебской области и 96% в городской. Об этом сообщила журналистам исполняющая обязанности заместителя главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Нина Муквич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учреждения образования постоянно разрабатывают новое меню. В них включено значительное количество овощей и фруктов, присутствует разнообразие мясной, молочной и рыбной продукции. На сегодняшний день горячим питанием обеспечены 100% учащихся в сельской местности и 96% учащихся в городах", - рассказала Нина Муквич.

При мониторинге специалисты рекомендовали, чтобы в школах не использовали субпродукты, сыро-копченные изделия, закусочные рыбные консервы. Уксус необходимо заменять лимонной кислотой, а газировки, чипсы и прочие продукты запрещены. Кроме того, важным аспектом остается сервировка стола и блюд, чтобы учащимся прививать культуру приема пищи.

"Во время мониторинга по организации питания в учреждениях образования уделялось большое внимание замене технологического оборудования, инвентаря, посуды. Больше всего нарушений выявлено в материально-технической базе, некоторое оборудование пищеблоков подлежит ремонту или замене. Для этого разработаны соответствующие планы на уровне районов", - добавила специалист.

Питание играет огромнейшую роль в укреплении и сохранении здоровья, снижении заболеваемости школьников, поэтому эти вопросы контролируют не только медики, представители санэпидемслужб и учреждений образования, но и работники КГК и прокуратуры.-0-