В Витебской области кандидатами в депутаты местных Советов зарегистрированы 98,6% претендентов

20 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области кандидатами в депутаты местных Советов зарегистрированы 3330 человек, или 98,6% от числа претендентов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

Отказано в регистрации 42 претендентам, треть из них готовились баллотироваться в областной Совет депутатов. Основными причинами снятия с избирательного марафона стали представление в декларации не соответствующих действительности сведений, имеющих существенный характер, наличие недостоверных подписей, а также непредставление одного или нескольких документов, необходимых для регистрации. По сравнению с кампанией 2014 года количество отказов в регистрации сократилось: если сегодня не удалось преодолеть регистрационный барьер примерно каждому 80-му претенденту, то на предыдущих выборах - почти каждому 60-му.

Продолжают борьбу за мандат в статусе кандидата в депутаты 118 активистов политических партий, в том числе выдвинутых от КПБ - 43 человека, ЛДП - 35, Объединенной гражданской партии - 12, Республиканской партии труда и справедливости - 13, Белорусской партии левых "Справедливый мир" - 9, Партии БНФ - 5, Республиканской партии труда и справедливости - 1. Наибольший интерес партии проявили к выборам в областной и районные Советы, в которые баллотируются почти 70% партийных кандидатов.

Из числа депутатов действующего созыва на новый срок решили баллотироваться более 1,8 тыс. человек, или около 55% зарегистрированных кандидатов. Среди потенциальных депутатов около 1,7 тыс. женщин, что на 4,2% больше, чем на предыдущих выборах. Кроме того, продолжают борьбу за мандаты 137 молодых людей (до 30 лет), а также 7 граждан Российской Федерации.

На выборах 18 февраля 2018 года в Витебской области предстоит избрать 3112 депутатов, в том числе 2253 в сельские и поселковые, 133 - городские, 666 - в районные Советы, а также 60 депутатов в областной Совет.-0-