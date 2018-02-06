В Витебской области кандидаты в депутаты заявили о более 2,1 тыс. агитационных мероприятий

6 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области кандидаты в депутаты местных Советов заявили о проведении более 2,1 тыс. массовых мероприятий и встреч с избирателями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

Во время агитационной кампании претенденты на мандат наиболее активно используют встречи с избирателями на собраниях или в другой удобной для граждан форме. Для этого в соответствующие окружные, территориальные избиркомы подано почти 880 заявлений на проведение более 1,5 тыс. мероприятий. Такие формы агитационной работы массово используют кандидаты в депутаты областного Совета, которые заявили о проведении почти 37% от общего количества запланированных собраний. На встречи с избирателями идут претенденты на мандаты и в районных (500 собраний, или 32%), и в сельских (около 350, или 22,5%) Советах.

Кандидаты в депутаты горсоветов в городах областного подчинения, где разворачивается наиболее конкурентная борьба, предпочитают массовые мероприятия (собрания вне помещений, митинги, пикетирование, которые проводятся в уведомительном порядке) для работы с избирателями. Всего в местные исполнительные и распорядительные органы по области поступило 140 уведомлений о проведении 570 таких мероприятий, из которых более 52% в Витебске и Новополоцке.

На выборах 18 февраля 2018 года в Витебской области предстоит избрать 3112 депутатов, в том числе 2253 - в сельские и поселковые, 133 - в городские, 666 - в районные Советы, а также 60 депутатов в областной Совет.-0-