В Витебской области каждый четвертый кандидат в депутаты открыл специальный избирательный счет

9 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области каждый четвертый кандидат в депутаты местных Советов открыл специальный избирательный счет для финансирования расходов на предвыборную агитацию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

Всего претенденты на мандаты в органах представительной власти Витебской области открыли почти 800 специальных избирательных счетов, что более чем в шесть раз превышает аналогичные данные на местных выборах 2014 года.

В подавляющем большинстве дополнительные ресурсы для ведения агитационной кампании привлекают кандидаты в депутаты областного, районных и городских Советов, где более высокий уровень конкуренции. В Советы этих уровней баллотируются 982 кандидата, из которых около 81% формировали избирательные фонды.

Наиболее активно этой возможностью пользуются в Новополоцке, где 85,5% кандидатов открыли специальные избирательные счета. Среди баллотирующихся в облсовет это сделали 68% претендентов, в Витебский горсовет - около 75%.

Всего в Витебской области кандидатами в депутаты местных Советов зарегистрированы 3330 человек.

На выборах 18 февраля 2018 года в Витебской области предстоит избрать 3112 депутатов, в том числе 2253 в сельские и поселковые, 133 - городские, 666 - в районные Советы, а также 60 депутатов в областной Совет.-0-