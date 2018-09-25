В Витебской области на остановках появятся электронные табло

25 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области на остановках общественного транспорта появятся электронные табло, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора областного коммунального транспортного унитарного предприятия "Оператор перевозок" Алексей Долгий.
Первое табло уже установили в Витебске на остановке по ул. Ленина напротив филармонии. В дальнейшем новые табло появятся на остановках возле бизнес-центра "Марко-Сити" и около здания Витебского филиала "Белпочты" на Московском проспекте. Всего в областном центре планируется установить 10 таких устройств - в центральной части города, возле вокзалов и Смоленского рынка.
"Экран мультимедийного табло разделен на две части: в верхней будет размещаться реклама, а снизу информация для пассажиров с названием маршрута и ожидаемым временем прибытия транспорта. В расписании будут указаны не только автобусы и троллейбусы, но и маршрутки. Аналогичные табло появятся на остановках общественного транспорта в Орше, Полоцке и Новополоцке. Вопросы об их установке прорабатываются", - отметил Алексей Долгий.
Появление электронных табло является важным этапом в создании в Витебске новой автоматизированной системы диспетчерского управления городским общественным транспортом, построенной на спутниковой системе навигации под управлением диспетчера предприятия "Оператор перевозок". По экспериментальному проекту автобусы, троллейбусы и маршрутные такси будут оснащены навигационными терминалами. В транспорт установят GPS-приемники, которые позволят в режиме реального времени отследить, где находится транспортное средство и по какому маршруту движется.
Следующим этапом развития транспортных услуг в регионе станет создание интерактивных остановок. На них будут скамейки с подогревом, два монитора с защитой от вандалов, системой видеонаблюдения и экстренной связью. Внутри павильона на одном мониторе с сенсорным экраном можно будет проложить необходимый маршрут. Второй предназначен для вывода данных о времени прибытия общественного транспорта. В вечернее и ночное время на остановке будет включаться светодиодное освещение.-0-
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