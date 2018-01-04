В Витебской области обсудят вопросы социально-экономического развития региона

4 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Актуальные вопросы социально-экономического развития Витебской области обсудят на семинаре 4-5 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Участники мероприятия, а это руководство облисполкома, председатели районных и городских исполнительных комитетов, главы администраций районов Витебска, председатели городских и районных Советов депутатов, побывают в Городокском, Шумилинском, Глубокском, Ушачском районах, в Новополоцке.

В Городокском районе планируется рассмотреть перспективы развития туристско-оздоровительного комплекса "Лосвидо", систему работы по укреплению материально-технической базы учреждений образования района, а также развитие и выход на самоокупаемость спортивных объектов. В Шумилинском районе будут обсуждаться вопросы оздоровления населения средствами физкультуры и спорта. Разговор пойдет и о развитии спортивных единоборств, игровых видов спорта.

В Новополоцке участники семинара посетят центральную городскую больницу, где ознакомятся с современными технологиями оказания медицинской помощи горожанам и жителям прилегающих районов. Кроме этого, запланировано ознакомление с опытом Новополоцка по организации питания в учреждениях образования и др. Проблемы и перспективы развития агроэкотуризма будут рассмотрены на базе Глубокского района. В Ушачском запланировано посещение мемориального комплекса "Прорыв" и современного физкультурно-оздоровительного комплекса "Юность". -0-