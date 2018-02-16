В Витебской области около 62% участков для голосования оборудованы элементами безбарьерной среды

16 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области около 62% участков для голосования по выборам депутатов местных Советов оборудованы элементами безбарьерной среды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

В день выборов по области откроются 798 участков для голосования, в том числе 36 из них образованы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, еще два - в воинских частях. Все участки готовы к работе с избирателями, оформлены и оборудованы в соответствии с Избирательным кодексом, при этом 100% стационарных ящиков для голосования будут прозрачными. В списки избирателей включены около 870 тыс. граждан.

При подготовке особое внимание уделено созданию условий для голосования избирателей с ограниченными возможностями. Так, более 73% участков расположены на первых этажах зданий, при этом принимаются меры по оборудованию временными пандусами объектов, в которых пройдет голосование. Организована деятельность волонтерских групп общей численностью около 1,2 тыс. человек, которые при необходимости окажут помощь и будут сопровождать физически ослабленных лиц. Избирательные участки укомплектованы увеличительными стеклами для граждан с ослабленным зрением. Кроме того, формируются списки избирателей, в том числе пожилых граждан и лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, обратившихся с просьбой проголосовать по месту нахождения. Члены избирательных комиссий посетят данную категорию избирателей в день выборов, при необходимости их доставят автотранспортом на участки для голосования.

На депутатский мандат Советов всех уровней претендуют 3327 кандидатов, при этом в ходе кампании трое претендентов, баллотировавшихся в горсоветы Витебска и Барани, сошли с дистанции избирательного марафона по собственной инициативе. Из числа депутатов действующего созыва на новый срок баллотируются более 1,8 тыс. человек, или около 55% от общего количества зарегистрированных кандидатов. Среди потенциальных депутатов около 1,7 тыс. женщин, что на 4,2% больше, чем на предыдущих выборах. Кроме того, ведут борьбу за мандаты 137 молодых людей (до 30 лет), а также семь граждан Российской Федерации.

18 февраля 2018 года в Витебской области предстоит сформировать 220 Советов базового и первичного уровня, в том числе 192 сельских, 21 районный, 2 поселковых, 5 городских, один областной Совет и избрать 3112 депутатов, в том числе 2253 в сельские и поселковые, 133 - городские, 666 - в районные Советы, а также 60 депутатов в областной Совет.-0-