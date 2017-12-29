В Витебской области определили основные сырьевые зоны АПК

29 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Оршанский, Дубровенский, Толочинский, Сенненский и Лиозненский районы сформируют основу сырьевой зоны АПК Витебской области. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Губернатор отметил, что определены перспективные направления развития всех районов области. Приоритеты расставлены исходя из специфики, производственной и сырьевой базы и иных критериев. "Оршанский, Дубровенский, Толочинский, а также Сенненский и Лиозненский районы - это та сырьевая зона, которая должна формировать основные показатели в агропромышленном комплексе. Также мы определили шесть районов, где будем развивать туризм, создавать агороусадьбы. Это богатые озерами территории. В целом у нас есть понимание абсолютно по каждому району - где развивать деревообработку, где акцентироваться на сельском хозяйстве и так далее", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Вместе с тем он отметил, что сельскохозяйственным производством будут заниматься все районы. "Отказываться от сельскохозяйственной деятельности мы не должны. Но результаты этой работы у районов будут разными, что обусловлено качеством земель, климатическими условиями и прочими факторами", - пояснил руководитель области. -0-