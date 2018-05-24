В Витебской области планируется снизить потери тепловой энергии в ЖКХ до 11%

24 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в 2018 году планируется снизить потери тепловой энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве до 11%. Об этом сообщил начальник областного управления ЖКХ Юрий Дядело сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По результатам работы организаций ЖКХ области в 2017 году уровень потерь тепловой энергии собственного производства при ее транспортировке в целом составил 12%, что на 0,8 процентного пункта ниже аналогичного показателя за 2016 год. Полученный при этом экономический эффект оценивается в сумму, эквивалентную $220 тыс. Тенденция сокращения теплопотерь сохранилась и в первом квартале 2018 года, по итогам которого их уровень составил 11,6%, что на 0,6 процентного пункта ниже соответствующего периода 2017-го.

"Для снижения потерь тепловой энергии до 11% и выполнения ежегодного норматива обновления не менее 4% от общей протяженности сетей организации ЖКХ должны заменить 66,3 км труб", - констатировал Юрий Дядело. При этом в целом по области удельный вес предварительно изолированных труб составляет 62,4% от общей протяженности тепловых сетей. По этому показателю Витебская область находится на втором месте в стране, отметил глава областного ЖКХ. Значительные резервы сокращения теплопотерь имеются в местах распределения тепла, где еще отсутствуют приборы учета, особенно это актуально для малоквартирных домов.

Как показали мониторинги теплоисточников и потребителей тепловой энергии, проведенные с октября 2017-го по май 2018 года областным управлением по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, наиболее характерными нарушениями являются отсутствие систем автоматического регулирования подачи тепла, частичное отсутствие изоляции на трубопроводах, утечка теплоносителя из-за неисправности запорной арматуры. Выявленный резерв экономии топливно-энергетических ресурсов при этом превысил 2,2 тыс. т условного топлива в год, что эквивалентно $500 тыс.-0-