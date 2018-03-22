В Витебской области планируют существенно повысить зарплату животноводам

22 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области изменят схему оплаты труда в животноводческой отрасли и увеличат оклады зоотехников, ветврачей и заведующих фермами практически в два раза. Об этом шла речь сегодня на совместном заседании президиума областного Совета депутатов и облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что животноводство региона ощущает острый дефицит квалифицированных, высокопрофессиональных кадров. По мнению губернатора, одна из главных причин такой ситуации - несоответствие условий труда его результатам и зарплате, поэтому в регионе намерены принципиально изменить подходы к начислению заработной платы в животноводстве: ее значительно повысят и избавятся от уравниловки (оплата труда напрямую будет зависеть от результатов работы).

В перспективе изменения затронут всех работников, но на первом этапе речь идет о зоотехниках, ветеринарных врачах и заведующих фермами. Оклады этих специалистов изначально будут увеличены практически в два раза. Предусмотрена также целая система надбавок за результативность труда (рост удоев, привесов, количество телят, увеличение объемов реализованной продукции). "Таким образом, оклады специалистов будут на уровне Br460-Br915. При этом профессионалы своего дела получит реальную возможность заработать по Br2-3 тыс.", - отметил председатель Витебского облисполкома.

Главная цель преобразований - сделать животноводство привлекательной сферой деятельности, куда будут стремиться профессионалы и где будут задерживаться молодые специалистыю, подчеркнул Николай Шерстнев.

Новая схема оплаты труда разработана комитетом экономики облисполкома и уже сегодня ее получат на местах. Облисполком ждет предложений от районов и сельхозпредприятий. После обсуждения и всех согласований новация будет реализована на практике. И случится это в самое ближайшее время. Затем аналогичные подходы будут реализованы и в оплате труда операторов машинного доения и других работников отрасли. -0-