В Витебской области планируют увеличить площади пахотных земель на 150 тыс. га

14 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Около 150 тыс. га земли планируют добавить в севооборот в Витебской области. Об этом сообщил журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, после торжественной отправки в поля витебской интеграционной структуры (ОАО "Витебский мясокомбинат") современной энергонасыщенной техники.

Сегодня в регионе был дан старт массовому началу весенних полевых работ. "В прошлом году мы сделали твердые выводы - на посевной нужно работать в две смены. Ночью обрабатывать почву, а днем сеять. На каждом энергонасыщенном тракторе будет работать по два механизатора, - отметил руководитель области. - Техники достаточно, и мы хотим ввести в севооборот земли, которые в последние годы уже не использовались. Если у нас все получится, прибавим порядка 150 тыс. га земли".

Николай Шерстнев

Как сообщалось, в целях развития агропромышленного комплекса области и эффективного его функционирования был принят указ №320. В ходе его реализации в регионе созданы 4 интеграционные структуры на базе открытых акционерных обществ "Витебский мясокомбинат", "Полоцкий комбинат хлебопродуктов", "Глубокский комбикормовый завод", "Оршанский комбинат хлебопродуктов", объединяющие производителей сельскохозяйственного сырья (68 сельхозорганизаций), переработку и сбыт конечной продукции.

/Будет дополнено/. -0-

Фото Александра Хитрова.