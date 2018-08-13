В Витебской области почти на 20% выросло число обращений из-за укусов клещей

13 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области на 1 августа почти на 20% выросло число обращений из-за укусов клещей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В организации здравоохранения региона на 1 августа после укусов клещей обратились 3 тыс.538 человек, из них 906 детей. За аналогичный период 2017-го - 2 тыс.968 человек, из которых 834 детей. Больше всего обращений поступило в Витебске и Витебском районе.

"Аномально высокие температуры воздуха во второй половине весны текущего года определили ранее начало сезона активности клещей и связанное с этим увеличение их численности, а также обращаемости населения по поводу укусов. В текущем году лабораторно исследовано клещей на Лайм-боррелиоз от пострадавших - 642, из них с положительным результатом - 237 (36,9%). В Витебской области клещи распространены повсеместно. Они способны почувствовать запах человека на расстоянии до 10 м и напасть с растительности на уровне до 1 м. Наибольшая активность клещей наблюдается в 9.00 и в 20.00", - рассказали в областном центре.

Специалисты обращают внимание, что клещи предпочитают затененные и влажные лиственные и смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Наибольшее их количество концентрируется на траве по обочинам лесных тропинок, дорожек.

Во избежание заболевания нужно соблюдать определенные правила поведения. Во время посещения леса необходимо носить головной убор и светлую одежду, максимально закрывающую открытые участки тела и препятствующую проникновению клещей. На одежду или кожу открытых участков тела стоит наносить специальные отпугивающие средства. Рекомендуется проводить тщательные самостоятельные и взаимоосмотры через каждые 1-2 часа нахождения в лесу и сразу же после выхода из него. Кроме того, не нужно брать с собой из леса растительность, така как можно принести с ней в дом клещей. Организовывать стоянки и привалы в лесу лучше на хорошо освещенных и прогреваемых лесных участках с редкой травой - клещи не переносят прямых солнечных лучей. При обнаружении на теле присосавшегося клеща необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или травмпункт. Сделать это следует как можно скорее, потому что максимальный профилактический эффект достигается в первые 72 часа после укуса. Если же обратиться в медицинское учреждение нет возможности, клеща следует самостоятельно удалить любым доступным способом. Например, раскачивая за брюшко, пинцетом или при помощи скользящей петли из прочной нити, накинутой как можно ближе к хоботку. Если после удаления он останется в коже, его следует извлечь стерильной иглой, а место укуса обработать любым спиртосодержащим средством. После чего надо обратиться к специалисту о необходимости профилактического лечения.-0-