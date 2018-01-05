В Витебской области почти половина членов участковых комиссий выдвинута от общественных объединений

5 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В состав образованных на территории Витебской области участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов включено около 9,7 тыс. членов, или почти 98% от числа выдвинутых граждан, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Наибольшее представительство в участковых избиркомах имеют общественные объединения, от которых будут работать около 4,6 тыс. членов. По сравнению с предыдущей избирательной кампанией в местные Советы их количество увеличилось примерно на 5%. От граждан путем подачи заявления включено в избиркомы почти 4 тыс. человек. Около 1,2 тыс. членов комиссий выдвинуты трудовыми коллективами, при этом их число сократилось примерно наполовину по сравнению с кампанией 2014 года.

В участковых комиссиях будут работать в основном женщины (6870 человек), на их долю приходится более 70% от общего количества включенных в состав комиссий граждан. Удельный вес молодежи составляет около 7,7%.

Представителями партий являются 79 членов избиркомов, в том числе от КПБ будут работать 52 человека, Республиканской партии труда и справедливости - 16, Белорусской партии левых "Справедливый мир" - 7, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) - 3, Объединенной гражданской партии - 1. Среди общественных объединений наибольшее количество представителей делегировала в комиссии Федерация профсоюзов Беларуси - около 1,6 тыс. членов, ОО "Белая Русь" - 621 активиста, БРСМ - 578 граждан, ветеранская организация - 562 человек.

Всего в Витебской области образовано 798 участков для голосования, в том числе 36 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, 2 - в воинских частях.-0-