В Витебской области появилось 30 новых промышленных организаций и производств

23 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В первом полугодии в Витебской области начали хозяйственную деятельность 30 новых промышленных организаций и производств. Об этом сообщил во время заседания облисполкома первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"За шесть месяцев текущего года начали хозяйственную деятельность 30 промышленных организаций и производств. В Дубровенском районе создано предприятие по переработке мяса, в Полоцком - по переработке и консервированию рыбы, выпуску металлоконструкций для оборудования и благоустройства территорий. Приступили к работе вновь организованные производства по переработке древесины в Браславском, Верхнедвинском, Витебском, Городокском, Полоцком, Сенненском, Чашникском районах и Витебске", - сказал Олег Мацкевич.

По сравнению с январем-июнем прошлого года на 17% уменьшилось количество убыточных промышленных организаций. С прибылью в отрасли сработало 14 регионов, государственное объединение "Витебскпром". Кроме того, 33 предприятия, начавших год с убыточный работы, смогли выйти на прибыльную.

За семь месяцев нынешнего года валовая добавленная стоимость в промышленности возросла на 12,7% к январю-июлю 2017-го, а индекс промышленного производства составил почти 113%. Организациями произведено промышленной продукции в фактических ценах, включая стоимость давальческого сырья, на Br8,8 млрд. Это на 35,2% больше по сравнению с январем-июлем 2017 года.

При этом Олег Мацкевич отметил, что результаты, как в регионах, так и в организациях, не везде одинаковые. Так, 12 районов не вышли на уровень января-июля 2017 года по индексу промышленного производства. Не принимается должных мер как со стороны руководителей предприятий, так и горрайисполкомов, областных объединений по загрузке предприятий. "Злободневной проблемой у отдельных предприятий остается отсутствие конкретных предложений по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых площадей", - сказал он.

За январь-июнь 2018 года за рубеж отгружено товаров почти на $650 млн, что составляет 54% экспорта области. Тем не менее на ряде предприятий не создана эффективная система собственного сбыта продукции на зарубежных рынках. Отдельные организации зависимы от дилеров и не способны оказать влияния на характер зарубежных поставок и осуществлять собственный контроль за сбытом продукции, ее сертификацией и своевременностью расчетов, добавил Олег Мацкевич.-0-