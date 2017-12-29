В Витебской области половина инициативных групп кандидатов в депутаты подали документы в избиркомы

29 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области около половины инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов путем сбора подписей граждан подали необходимые для этого документы в избирательные комиссии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Всего в избирательные комиссии поданы документы по выдвижению кандидатами в депутаты более 1,5 тыс. человек. Почти 95% из них предпочли выдвигаться одним из возможных способов. Наибольшей популярностью среди потенциальных кандидатов пользуется выдвижение путем сбора подписей, таким способом баллотируются около 1,1 тыс. человек. Трудовые коллективы выдвинули почти 400 претендентов на мандат, политические партии делегировали около 30 своих активистов. На данном этапе это сделали КПБ и ЛДП. При этом около 5% потенциальных кандидатов решили подстраховаться и баллотируются в представительные органы местной власти двумя способами (в основном от граждан и трудовых коллективов), а все три возможные способы выдвижения не использовал никто.

Среди подавших документы в избиркомы потенциальных кандидатов почти две трети являются депутатами действующего созыва, чуть более полусотни молодых людей (в возрасте до 30 лет), или около 4% от общего числа выдвиженцев.

Всего на выборах 18 февраля 2018 года в Витебской области предстоит сформировать 221 Совет и избрать 3112 депутатов, в том числе 2253 - в сельские и поселковые, 133 - городские, 666 - в районные Советы.-0-