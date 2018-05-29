29 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области последний звонок прозвенит для 16,2 тыс. выпускников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Витебского облисполкома.

"Традиционные линейки пройдут во всех 370 учреждениях общего среднего образования области. Выпускниками 9-х классов станут около 9,6 тыс. ребят. Аттестат о среднем образовании вручат более 6,6 тыс. учащимся", - отметили в управлении образования.

Количество выпускников в Витебской области в этом году несколько уменьшилось по сравнению с 2017-м. "В прошлом году свидетельство о базовом образовании получили почти 9,8 тыс. ребят, а выпускниками 11-х классов стали около 6,8 тыс. молодых людей. Всего в 2017 году последний звонок прозвенел для 16,6 тыс. подростков. Тем не менее, за последние годы наметилась положительная динамика роста количества первоклассников. Думаем, их число будет повышаться", - подчеркнули в управлении.

Делегация Витебской области в составе 100 лучших выпускников 11-х классов примет участие 30 мая в республиканском празднике "Последний звонок" в Минске. Такую возможность представлять регион в столице получат молодые люди, показавшие высокие результаты в учебе, олимпиадном движении, интеллектуальных состязаниях, проявившие себя в спорте, творческой и общественной деятельности. В тот же день старшеклассники областного центра соберутся в Летнем амфитеатре, где для них пройдет ежегодный праздничный концерт, организованный Центром культуры "Витебск".

С 1 по 8 июня учащиеся 9-х и 11-х будут сдавать выпускные экзамены, а 9 июня в учреждениях образования области состоятся выпускные вечера. Самых результативных и активных ребят наградят медалями, дипломами за успешную учебу, а также различными наградами и подарками.-0-