В Витебской области с 10 апреля вводится запрет на лов всех видов рыб

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области с 10 апреля по 8 июня устанавливается запрет на лов всех видов рыб. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Сергей Новиков.

Подобный запрет с 1 апреля по 30 мая введен в Минской, Могилевской и Гродненской областях. В рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей он установлен с 20 марта по 18 мая. Как отметил Сергей Новиков, во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено. "Рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега без захода в воду, либо со льда, а также с искусственных сооружений - таких, как самодельные мостки. Плавать на маломерных судах в этот период не разрешается", - сказал он.

По словам начальника Госинспекции, главным врагом нерестящейся рыбы является не рыбак с двумя удочками, а браконьер. "Для браконьера в период нереста рыба становится легкой добычей, так как выходит на мелководье и теряет осторожность. Ее колют острогами, ловят сетями и другими запрещенными орудиями, в том числе сетными. Именно поэтому Госинспекция работает в усиленном режиме", - подчеркнул Сергей Новиков.-0-

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