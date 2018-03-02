В Витебской области сетевые торговые компании проявляют интерес к работе на селе

2 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области серьезный интерес к работе по указу №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" проявляют сетевые компании. Об этом сообщила сегодня на брифинге начальник главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома Ирина Левкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день в Витебской области первыми на возможность работать по указу отреагировали сетевые компании. Пока именно они проявляют наибольшую активность и интерес к работе на селе с учетом новых возможностей. О намерениях некоторых из них мы уже знаем, но озвучивать конкретные данные пока преждевременно", - констатировала Ирина Левкович.

Со стороны индивидуальных предпринимателей и граждан, желающих работать по указу, в регионе пока не наблюдается особой активности. "Горрайисполкомами проводится очень широкая информационно-разъяснительная работа. С момента принятия документа уже проведено более 60 семинаров. Она принесет свои результаты: мы прогнозируем, что движение однозначно будет", - отметила начальник управления.

По словам Ирины Левкович, в соответствии с решением областного Совета депутатов в Витебской области в перечень населенных пунктов, на которые распространяется действие указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", вошло более 5,5 тыс. населенных пунктов, или 88% от их общего количества. Для индивидуальных предпринимателей, юрлиц, которые хотят заниматься розничной торговлей, общественным питанием, оказанием бытовых услуг, по указу предусмотрены налоговые льготы и преференции. Налоговые льготы предусматривают пониженную ставку налога на прибыль. Для плательщиков единого налога определенной категории индивидуальных предпринимателей ставка налога составляет одну базовую величину в месяц. Ряд преференций касается вопросов недвижимости. В частности, на возмездной основе без проведения аукциона возможно отчуждение объектов государственной собственности, которые находятся на территории установленных населенных пунктов. Также есть существенные послабления в части антимонопольного законодательства: для сетевых компаний, доля которых на территории указанных регионов уже превышает 20% в обороте, появилась возможность дальнейшего развития.

"На сегодняшний день некоторые проблемы с обслуживанием населенных пунктов, прежде всего с малой численностью проживающего населения, действительно есть. Однако созданные условия дадут толчок развитию бизнеса на селе, а мы будем рады любому, кто придет, потому что наша главная задача - предоставить там нормальную услугу", - заключила руководитель.-0-