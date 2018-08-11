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В Витебской области следователи помогают в уборке урожая

Регионы 11.08.2018 | 14:00
Фото УСК по Витебской области
Фото УСК по Витебской области
Уборочная кампания Новости темы Уборочная кампания
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11 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи Сенненского и Толочинского районных отделов помогают во время уборочной кампании аграриям региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Работники даже не отраслевых организаций понимают, что главная задача нынешних дней - вовремя собрать урожай и его сохранить. Поэтому следователи, активно подключившись весной к подготовке сельхозпредприятий региона к посевной, решили помочь аграриям и сейчас. Сотрудники Сенненского и Толочинского РОСК сегодня работали на центральном зернотоке хозяйства "Дружбинец" в Сенненском районе.

Фото УСК по Витебской области
Фото УСК по Витебской области

"В зерносушильном комплексе до оптимальной влажности подходили зерновые, которые нужно было транспортировать к месту очистки и последующего хранения. Для некоторых следователей опыт подобной работы, полученный в прошлом году, помог быстро и качественно выполнить работу. За несколько часов они отгрузили около 6 т зерновых, подготовив площадку для нового урожая. Погода способствовала плодотворной работе", - рассказала Светлана Сахарова.-0-

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Теги
Витебская область, помощь, сельское хозяйство, Следственный комитет, уборка
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