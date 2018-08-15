В Витебской области стартует фотоконкурс о жизни малой родины

15 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Год малой родины Витебский областной комитет ОО "БРСМ" выступил организатором фотоконкурса "Витебщина в сердце моем!", который пройдет с 15 августа по 31 сентября, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

"Мы не ограничиваем наших участников чем-то определенным: только пейзажами, или, к примеру, портретными снимками. В нашей области прекрасная природа, интереснейшая история и богатейшие традиции. Можно сказать, что это фотоконкурс о жизни на родной земле", - пояснил исполняющий обязанности первого секретаря областного комитета Вячеслав Хрол.

В конкурсе желающие смогут принять участие в двух номинациях: "Лучшее мобильное фото" и "Профессионал", отправив до 10 сентября свои работы в сопровождении краткой информации об авторе на электронный адрес организаторов (fotokonkursvitebsk@gmail.com). Дополнительное условие для участия в номинации "Лучшее мобильное фото" - это необходимость разместить с 15 августа по 10 сентября свои работы в социальной сети Instagram, указав в описании хештеги: #ВитебщинавСердцемоем #БРСМВО и #годмалойродины.

Победителей с 17 по 23 сентября в двух номинациях выберут путем народного голосования в группе "Молодежь Витебщины" в социальной сети "Вконтакте". В голосовании примут участие по 15 работ, предварительно отобранных членами жюри, в каждой номинации.-0-