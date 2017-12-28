В Витебской области утверждена инвестпрограмма на 2018 год

28 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Депутаты Витебского областного Совета утвердили сегодня на внеочередной сессии инвестиционную программу Витебской области на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Об особенностях программного документа рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Игорь Исаченко. Всего на реконструкцию, строительство и проектирование объектов коммунальной собственности по программе предусматривается инвестировать почти Br51 млн за счет средств областного бюджета и республиканских субвенций. Из них около Br26,4 млн целевые и будут направлены на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, новых уличных распределительных газопроводов и др.

Инвестпрограмма на 2018 год носит социальную направленность, подчеркнул Игорь Исаченко. С этой целью все финансовые средства сконцентрированы на объектах с высокой степенью готовности, чтобы ввести их в строй в следующем году. Так, финансирование на сферу жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства составит Br10 млн. На здравоохранение запланировано Br9,6 млн, за счет которых предстоит завершить реконструкцию хирургического корпуса №2 областного онкодиспансера, центральной районной больницы в Миорах, поликлиники Юг-7 в Витебске. Основным проектом в сфере физической культуры и спорта станет строительство в Витебске специализированного зала для прыжков на батуте. Объем финансирования на эти цели составит Br4 млн. В сфере общегосударственной деятельности программой предусматривается выделение Br742,2 тыс. для строительства спального корпуса ДРОЦ "Жемчужина" в Лепельском районе.

Кроме того, в инвестиционную программу включен перечень из более 60 объектов, которые будут финансироваться на протяжении года по мере исполнения бюджета области. Наиболее важные среди них - реконструкция улицы Гагарина (Витебск), Полоцкого путепровода, продолжение строительства пр.Строителей с выводом его на микрорайон Билево. "Это очень важный проект со сроком исполнения на 2019 год. Финансирование на следующий год планируется в объеме Br4,7 млн. Реализация проекта позволит существенно разгрузить транспортные потоки и значительно облегчит жизнь жителей микрорайона", - отметил Игорь Исаченко.-0-