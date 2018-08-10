10 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области увеличилось число выявленных бешеных животных, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением эпидемиологии особо опасных инфекций областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Повирахова.

В регионе за семь месяцев 2018 года в 10 районах выявлено 53 бешеных животных. Этот показатель в полтора раза выше, чем за аналогичный период 2017-го (35). Больше всего таких случаев обнаружено в Бешенковичском районе (20) и Сенненском (12).

"Бешенство у животных проявляется по-разному. При буйной форме заболевания у них начинается обильное слюнотечение, хриплые лай или мяуканье, паралич конечностей. При тихой форме животные вялые, спокойные, лижут хозяевам руки, лицо, что очень опасно. Вирус бешенства выделяется со слюной больного животного за 10 дней до первых клинических признаков заболевания, поэтому при любых повреждениях, нанесенных даже внешне здоровыми животными, следует сразу обратиться за медицинской помощью", - подчеркнула Елена Повирахова.

По-прежнему чаще всего болеют дикие животные - 34 случая (64,2%). Заболеваемость бешенством среди домашних животных, включая безнадзорных собак и кошек, практически не изменилась и составила 13 случаев. Кроме того, на 1 августа зарегистрировано шесть случаев заболеваемости бешенством среди сельскохозяйственных животных.

В организации здравоохранения области после укусов или других повреждений от животных за оказанием антирабической помощи в первом полугодии обратились 1253 человека, из них 360 - дети до 14 лет.-0-