26 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области в I полугодии введено 119 тыс. кв.м жилья, или 39,8% к годовому заданию, установленному Совмином, и 36% к заданию облисполкома. Об этом сообщил сегодня на заседании Витебского облисполкома председатель комитета по архитектуре и строительству Игорь Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

В разрезе показателей почти все доводимые объемы превысили 50% от годовых, за исключением ввода многоквартирных жилых домов в городах (36,4%), для граждан, строящихся с господдержкой (43,5%), и социального жилья, возводимого за счет технико-экономической помощи КНР (четыре многоквартирных дома в Полоцке, Новополоцке, Витебске и Лепеле).

Отдельное внимание Игорь Исаченко заострил на выполнении программы по жилищному строительству в областном центре. Городу доведено задание по вводу общей площади в объеме 151 тыс. кв.м, что составляет половину от общеобластного. По итогам полугодия введено в строй 59,1 тыс. кв.м, или 39,1% к заданию. Одной из причин такого результата, по его мнению, является длительный период раскачки, связанный с оформлением необходимой проектно-сметной документации.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев подчеркнул недопустимость сложившейся ситуации по выполнению программы жилищного строительства. "Еще полгода впереди. Надо активизироваться и принять оперативные меры по выполнению задания", - призвал руководитель области, поручив председателям гор- и райисполкомов взять на личный системный контроль этот вопрос.-0-