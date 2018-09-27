27 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области вернут практику капитального ремонта сельхозтехники. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению областного праздника "Дажынкі-2018", председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время капитальный ремонт не делается, идет простая замена деталей", - констатировал Николай Шерстнев.

По его словам, парк тракторной техники Витебской области насчитывает 6,9 тыс. единиц, из которых около 200 нуждаются в ремонте. На это нужны огромные деньги. Сбалансированное решение этой проблемы в области видят в возрождении практики восстановления техники. Этот вопрос председатель облисполкома уже обсудил с помощником Президента - инспектором по Витебской области Виталием Вовком. "Если бы мы смогли возродить у себя на Витебщине этот пласт работы, то существенно смогли бы осовременить и улучшить материально-техническую базу нашего парка", - убежден руководитель области.

Второй момент связан с планомерным обновлением машинного парка с акцентом на приобретение современной мощной и широкозахватной техники. "Это актуально с учетом недостатка кадров и техники. Мое видение такое: должно быть два мощных трактора на 1 тыс. га пашни, то есть на 800 тыс. га пашни нам необходимо 1,6 тыс. единиц такой техники", - отметил Николай Шерстнев.-0-