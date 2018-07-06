В Витебской области внедряется видеосистема дистанционного наблюдения при налоговом мониторинге

6 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области с июня 2018 года при проведении налоговых мониторингов впервые в Беларуси используется видеосистема дистанционного наблюдения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Пилотный проект реализуется по инициативе ИМНС по Витебской области, в последующем этот опыт планируется распространить по всей стране, отметили в пресс-службе. Видеосистема устанавливается в офисе субъекта хозяйствования, деятельность которого мониторится. В результате контроль осуществляется в режиме онлайн, при этом не требуется присутствия сотрудников налоговых органов непосредственно в помещении плательщика.

Актуальность внедрения современных технологий связана с тем, что основной задачей налоговой службы является обеспечение уплаты налоговых платежей в бюджет за счет повышения налоговой грамотности и дисциплины плательщиков. В этой связи налоговые инспекции Витебской области активно используют мониторинг, который позволяет своевременно выявлять нарушения без проведения проверки. Плательщик может исправить ситуацию и вовремя заплатить налоги. С начала текущего года в области по результатам мониторингов направлено более 50 таких рекомендаций, а сумма добровольно уплаченных налогов превысила Br9 тыс.

Также значительно выросла роль камерального контроля. По итогам проведения таких контрольных мероприятий в 2018 году плательщикам направлено около 3,4 тыс. уведомлений о выявленных расхождениях сумм налогов, заявленных в декларациях. В результате в бюджет дополнительно поступит около Br21 млн.

К камеральному контролю может прибегать не только налоговый орган, но и плательщик - в целях самоконтроля, чтобы избежать непреднамеренных ошибок. В Витебской области с начала текущего года обнаружены ошибки при исчислении НДС у более 1,7 тыс. плательщиков. В результате налоговые обязательства субъектов хозяйствования увеличены на сумму свыше Br6 млн, при этом штрафные санкции к ним не применялись, подчеркнули в пресс-службе.-0-