В Витебской области возобновили назначение именных стипендий спортсменам

30 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области возобновили назначение стипендий спортсменам за высокие достижения. Такое решение принято сегодня на седьмой внеочередной сессии Витебского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника управления спорта и туризма Витебского облисполкома Василия Захаревича, ранее стипендии выплачивались спортсменам на протяжении многих лет и прекратились в связи с нестыковками отраслевого и финансового законодательства с января 2017 года. В нынешнем году вышел ряд законодательных документов, регламентирующих эту сферу, что позволило возобновить данную практику.

С этой целью в регионе была образована областная комиссия по вопросам выплаты стипендий ведущим спортсменам области. От организаций физической культуры и спорта, средних школ, училищ олимпийского резерва в нее поступило 226 представлений на спортсменов, претендовавших на получение стипендии. По результатам рассмотрения документов комиссия определила 100 спортсменов по 17 олимпийским и 4 неолимпийским видам спорта, которым она будет назначена. Выплаты разного размера (в зависимости от значимости спортивных достижений) будут производиться из средств, предусмотренных в бюджете области на сферу физической культуры и спорта. Пока стипендия будет назначаться на четыре месяца, в начале 2019 года депутаты еще раз рассмотрят данный вопрос с целью увеличения срока назначения до года.

По итогам 2017 года спортсмены области завоевали на международной арене 136 медалей (это второй показатель по стране среди регионов). С начала 2018 года они добавили в копилку региона 139 медалей. "Назначение ведущим и перспективным спортсменам области именных стипендий является важным стимулирующим фактором в их подготовке", - отметил Василий Захаревич.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев подчеркнул, что в настоящее время в области многое делается для развития инфраструктуры и базы спортивных объектов. Строятся новые объекты как для населения, так и для занятий спортом высших достижений. "Чтобы там занимались настоящие спортсмены, надо оказывать поддержку. Особенно важно это для молодых спортсменов, которые еще только начинают показывать свои первые весомые результаты", - убежден глава депутатского корпуса области.-0-