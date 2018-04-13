В Витебской области выявили нарушения в содержании мест погребения

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Витебской области выявили нарушения в содержании общественных мест погребения, захоронений жертв войн и воинских захоронений. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Во время проверки в Браславском, Глубокском, Ушачском, Шарковщинском, Чашникском и других районах прокуроры установили нарушения при инвентаризации мест погребения, призванной выявлять самовольные захоронения, территории с разрушенными надмогильными сооружениями, не подлежащими восстановлению.

Положения о государственном учете участков для захоронения, как того требует законодательство, часто не выполняли в Дубровенском, Шарковщинском, Чашникском районах. Это не позволило сформировать полную централизованную автоматизированную информационную систему "Регистр населения", в основу которой положена база персональных данных физических лиц, в том числе о месте захоронения.

В Бешенковичском, Городокском, Шумилинском, Витебском, Ушачском районах обнаружены многочисленные недостатки при благоустройстве мест погребения. Некоторые кладбища не были оборудованы площадками для временного хранения отходов, что привело к свалкам мусора, складированию остатков использованных ритуальных принадлежностей на месте погребения или за его пределами, в том числе недалеко от жилых домов в деревнях. Несвоевременно удаляли грозившие обвалом деревья и ремонтировали ограждения.

В Глубокском, Поставском, Шарковщинском, Браславском районах не всегда были определены границы территорий, занятых старыми могилами, и решена их правовая судьба. Имелись неучтенные захоронения в заброшенном состоянии и с поврежденными надгробиями.

В Миорском и Россонском районах не все местные Советы депутатов закрыли места погребения, где длительное время не производились захоронения. А по большинству используемых кладбищ не оформлены документы, удостоверяющие права на земельные участки.

Исполнительные комитеты Витебска, Полоцка, Глубокского и Миорского районов не организовали должным образом работу по выявлению территорий, которым может быть присвоен статус историко-мемориального места погребения, в связи с чем прокуроры предложили рассмотреть этот вопрос на уровне Витебского облисполкома.

По результатам проверок органы прокуратуры Витебской области подготовили более 15 актов надзора. Прокуратура области внесла соответствующее представление в Витебский облисполком, в котором потребовала устранить обнаруженные нарушения, привлечь виновных лиц к ответственности.-0-