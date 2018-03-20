В Витебской области заболеваемость туберкулезом за пять лет снизилась почти на 43%

20 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области эпидемическая ситуация по туберкулезу остается стабильной с тенденцией к улучшению. Об этом сообщила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заведующая отделом мониторинга и оценки противотуберкулезных мероприятий Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера Юлия Измайлова.

"На протяжении последних лет эпидемическая ситуация по туберкулезу остается в области стабильной с устойчивой тенденцией к улучшению. Так, в 2017 году в регионе было выявлено 246 больных туберкулезом различной локализации, что на 20 человек меньше по сравнению с 2016 годом. Достигнуто стабильное снижение заболеваемости - за последние пять лет оно составило почти 43%", - подчеркнула Юлия Измайлова.

Показатель общей заболеваемости составил 20,7 на 100 тыс. населения (22,3 - за 2016 год) при среднем республиканском 24,3 на 100 тыс. населения. Случаи заболевания детей выявляются на ранних стадиях и регистрируются ежегодно практически на одном уровне.

Касаясь лечения пациентов, Юлия Измайлова отметила рост распространения метода видеоконтроля, который активно используется на амбулаторном этапе в случаях полного абациллирования пациентов как в областном, так и в районных центрах. Кроме того, на базе областного тубдиспансера было открыто отделение дневного пребывания для пациентов, получающих инъекционные препараты.-0-