В Витебском районе сыну передали медаль отца, утерянную в годы войны

13 августа, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районном историко-краеведческом музее сыну передали медаль отца "За отвагу", утерянную в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешним летом в деревне Мяклово Витебского района во время работ на приусадебном участке родительского дома Галина Синякова нашла медаль "За отвагу". Она обратилась к поисковикам, и по архивным документам удалось установить, что медаль принадлежала сержанту Борису Корнееву.

"Наш клуб очень много нашел наград. Многие из них переданы родственникам погибших, значительная часть еще ищет своих хозяев. Но Борису Корнееву повезло, он выжил, на месте находки мы не обнаружили каких-либо останков. Благодаря другу-поисковику в Москве практически за сутки установили владельца награды и нашли его сына. Позже выяснилось, что Борис был заслуженным художником РСФСР, после войны преподавал в тогдашнем Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Репина. Его жена также была творческой личностью и писала картины", - рассказал председатель Витебского молодежного общественного объединения "Военно-патриотический клуб "Поиск" Анатолий Бурдо.

По его словам, Борис Корнеев воевал на Ленинградском фронте и в январе 1944 года ему вручили первую медаль "За отвагу", а потом с октября по декабрь этого же года создали 5-ю дивизию, в которой он продолжил службу. Она находилась в резерве ставки Верховного главнокомандования и, скорее всего, дивизия стояла в лагере под Витебском. В 1945 году он получил вторую медаль "За отвагу".

Сын красноармейца Андрей Корнеев приехал в Беларусь из Санкт-Петербурга. Он поблагодарил всех причастных к находке медали и рассказал, что отец ушел на войну в 1942 году и встретил 9 мая в Чехословакии.

"Много его картин посвящены войне, он писал портреты однополчан. К сожалению, в 1973 году отец умер из-за болезни. Он был скромным и мало рассказывал о войне, но про медали я слышал от него. И в 2015 году с женой нашли в интернете, за что отец получил медали "За отвагу". Эту, найденную в Беларуси, привезу в Санкт-Петербург и покажу маме, медаль станет семейной реликвией и займет в доме почетное место", - подчеркнул Андрей Корнеев.

В Витебском районе ежегодно несколько отрядов ведут поисковые работы. В конце 1943-1944 годов здесь шли ожесточенные сражения. Так, за деревню Мяклово бои с нацистами продолжались месяц, и в начале февраля 1944 года ее стала контролировать Красная армия. Тем не менее фронт на западной окраине села стоял до июня.-0-

Фото Александра Хитрова