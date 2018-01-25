В воинских частях Могилевской области обеспечено соблюдение законности и правопорядка - прокуратура

25 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области на территории воинских частей в 2017 году обеспечено соблюдение законности и правопорядка. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель прокурора области Сергей Парфенов, передает корреспондент БЕЛТА.

Воинских преступлений, в том числе фактов нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, превышения власти командирами (начальниками), сопряженного с применением насилия, самовольного оставления места службы и других не допущено. По вопросам предупреждения травматизма, гибели и неуставных взаимоотношений между военнослужащими проведено 14 прокурорских проверок, в ходе которых выявлены и по требованию прокуратуры области устранены нарушения законодательства, создававшие предпосылки для негативных процессов.

"Мы отмечаем положительно и то, что командование всех воинских частей, в которых проходят службу военнослужащие срочной службы, заметно активизировало работу по недопущению неуставных взаимоотношений между военнослужащими, и прокуроры не давали командирам как говориться "спать в шапку", - заметил заместитель прокурора.

По его словам, прокуратурой области на постоянной основе проверяется законность решений командования по всем фактам совершения военнослужащими правонарушений и получения травм. "С целью выявления неуставных взаимоотношений мы проводили индивидуальные беседы с молодыми военнослужащими, их анонимное анкетирование, внезапно приезжали в воинские части в вечернее время, а также в выходные дни. И уверен, что это тоже дает свои положительные результаты в профилактике правонарушений", - считает Сергей Парфенов.

Кроме того, сегодня каждый солдат имеет возможность позвонить прокурору, - телефоны доверия прокуратуры размещены на информационных стендах в казармах и на КПП воинских частей, а также может обратиться лично к прокурору при нахождении его в воинской части. "Поэтому можно с уверенностью сказать, что в настоящее время соблюдение законности и правопорядка в воинских частях Могилевской области командованием и правоохранительными органами обеспечивается", - резюмировал Сергей Парфенов.-0-