В Волковыске зафиксировано 12 случаев кори

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске зафиксировано 12 случаев заболевания корью, сообщает газета "Рэспубліка".

В пятницу, 9 марта, диагноз был лабораторно подтвержден 12 жителям города. В больнице с клиническими проявлениями находятся трое взрослых и три ребенка. Шестеро пациентов полностью выздоровели. Более 30 человек находятся под наблюдением медиков для исключения или подтверждения болезни. Заболевание проходит в средней или легкой форме.

В городе открыт дополнительный прививочный пункт, который работает с 8.00 до 20.00. Не закрывался он и 8 марта. Жители города активно пользуются возможностью сделать прививку от кори, учитывая, что практически все заболевшие не были вакцинированы.

"Всего привито 1018 "контактных" жителей. Только за последние два дня прививку сделали 45 взрослых и детей, которые были в контакте с заболевшими. Общая цифра привитых больше - 1744", - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Волковысской центральной районной больницы Елена Грицкевич.-0-