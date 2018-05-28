В загородных лагерях для минчан предусмотрено отопление

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все загородные лагеря, которые принимают на оздоровление юных минчан, оборудованы системами отопления, сообщила главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решен вопрос обеспечения всех оздоровительных лагерей Минска отоплением. В прошлые годы по поводу поддержания комфортного микроклимата в лагерях имели место жалобы от родителей", - отметила Нелли Гиндюк.

Завершается также противоклещевая обработка территорий лагерей. Такие мероприятия позволили значительно сократить количество случаев укусов клещей среди детей, находящихся на оздоровлении. В прошлом году зарегистрировано только три таких факта.

До начала сезона проведены городские и районные межведомственные обучающие семинары для руководителей загородных оздоровительных лагерей, медицинских работников, продолжается гигиеническое обучение работников пищеблоков с принятием зачетов по санитарному минимуму.

Во всех оздоровительных лагерях благоустроены территории, проведены косметические ремонты в корпусах. Пищеблоки некоторых лагерей пополнились новым технологическим оборудованием и инвентарем. Все смены на 100% укомплектованы работниками пищеблоков и медицинскими работниками.

Как сообщалось, всего на оздоровление минчан примут 32 загородных лагеря. Пять из них ("Спутник", "На ростанях", "Зеленый бор", "Огонек" и "Родничок") будут работать в пять смен, два лагеря в три смены, остальные - в четыре. Продолжительность смены длится 18-21 день. Лагеря открываются только после того, как комиссия исполкома подпишет акт приемки.-0-