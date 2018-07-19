В Житковичах за день выпало более 40% месячной нормы осадков

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах за день 18 июля выпало более 40% месячной нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси вчера сохранялась неустойчивая погода. На большей части территории страны прошли кратковременные дожди, прогремели грозы. Наиболее интенсивные дожди прошли по югу Беларуси. В отдельных районах Брестской и Гродненской областей отмечались сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-22 м/с. За вчерашний день больше всего осадков выпало в Житковичах - 47 мм. Это 42% месячной нормы", - сказали в Белгидромете.

В Брестской области в районе Дрогичина 18 июля также отмечался сильный ливень: выпало 35 мм осадков (39% месячной нормы). "Ливень прошел и в Бресте: выпало 17 мм осадков. Это 23% от месячной нормы", - отметили в Белгидромете.

В ближайшие двое суток прогнозируется неустойчивая дождливая погода. Грозовые дожди будут идти преимущественно во второй половине дня. В отдельных районах при грозах возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Сегодня днем в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, град. Ветер прогнозируется северный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистый. Температура воздуха составит 22-27 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 29.-0-