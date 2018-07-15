В Житковичах за полсуток выпало 80% месячной нормы осадков

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах Гомельской области 14 июля за 12 часов выпало 80% месячной нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера по стране прошли дожди, местами прогремели грозы. В последние дни дождей стало больше, но какой-то аномальной ситуации нет - 14 июля только на одной станции (в Житковичах) зафиксированы сильные осадки - 59 мм, это 80% месячной нормы. В то же время, например, в Минске выпало 3 мм осадков", - рассказали в Белгидромете.

Комментируя сложившиеся погодные условия и появившиеся в интернете фото и видео вихря - "почти торнадо" в Лиде, синоптики отметили, что данное явление в Беларуси может наблюдаться, но достаточно редко. "Периодически оно фиксируется, нельзя сказать, что это первый случай за всю историю в Беларуси", - уточнили синоптики.-0-