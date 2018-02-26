26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе подтоплены подъездные пути к временной переправе через Припять, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Житковичского райисполкома Сергей Савич.

"За последние сутки уровень в реке Припять поднялся на 26 см, водами подтоплены подъездные пути к временной переправе", - прокомментировал Сергей Савич. С вечера 26 февраля подвоз людей к временной переправе будут осуществлять автомобили повышенной проходимости. Переправляют людей через Припять три катера МЧС и Министерства обороны. Проезд транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - Давид-Городок - Туров.

Продолжаются работы по возведению паромной переправы. Специалистами отсыпаются подъездные пути к месту паромной переправы.

Как сообщалось, реконструкция стационарного моста через Припять в Житковичском районе, где 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина, включена в Государственную инвестиционную программу на 2018 год. Планируется, что движение по мосту будет открыто в декабре этого года.-0-