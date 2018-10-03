В Жлобинском районе отменили решение по ограничению продажи алкоголя ночью

3 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский районный исполнительный комитет признал утратившим силу решение "Об ограничении времени продажи алкогольных напитков". Соответствующее решение №2160 опубликовано сегодня на
Как сообщалось ранее, в Жлобинском районе решили ограничить продажу алкоголя в ночное время - с 23.00 до 07.00 с 1 октября 2018 года до 1 октября 2019 за исключением розничной торговли на объектах общественного питания при реализации спиртных напитков в розлив.
Решение об отмене ограничения вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2018 года.-0-
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