В Жлобинском районе отменили решение по ограничению продажи алкоголя ночью

3 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский районный исполнительный комитет признал утратившим силу решение "Об ограничении времени продажи алкогольных напитков". Соответствующее решение №2160 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в ночное время "Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения", - заявили в Администрации.

Как сообщалось ранее, в Жлобинском районе решили ограничить продажу алкоголя в ночное время - с 23.00 до 07.00 с 1 октября 2018 года до 1 октября 2019 за исключением розничной торговли на объектах общественного питания при реализации спиртных напитков в розлив.

Решение об отмене ограничения вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2018 года.-0-