В зоне отдыха в парке Жабинки запретили купаться

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В водоеме городского парка Жабинки запрещено купание взрослых и детей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
С начала купального сезона санитарные службы региона еженедельно проводят лабораторные исследования проб воды на соответствие гигиеническим требованиям. В пробах, взятых в открытом водоеме в городском парке Жабинки, выявлены отклонения от установленных норм. В исследованном образце зафиксировано превышение содержания индикаторного показателя кишечной палочки. В связи с этим в данной зоне отдыха купание полностью запрещено.
Кроме того, ограничено купание детей на пляжах "Центральный" на левом и правом берегах реки Мухавец в Бресте, а также в водоеме санатория "Надзея" Жабинковского района.
Санитарные службы Брестской области на постоянной основе осуществляют контроль за соответствием качества воды в зонах отдыха.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3453 BYN
|2.342 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0093 BYN
|2.005 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.2325 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN