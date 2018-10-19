Вакансии 12 предприятий предложат на мини-ярмарках в Минске 23-25 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработные Минска ознакомятся с предложениями двенадцати предприятий на мини-ярмарках вакансий 23-25 октября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими вакансиями соискателей ознакомят представители ОАО "Комплект", ОАО "Азарэнне", ЖЭУ №2 Октябрьского района, АКУП "Спецкоммунавтотранс", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска".

На следующий день безработных ждут в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69), где им будет представлен выбор вакансий от АКУП "Спецкоммунавтотранс", УП "МАФ" и ОАО "Автоспецтранс".

Завершит неделю трудоустройства 25 октября мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Свои вакансии предложат представители ремонтно-строительных филиалов Первомайского и Октябрьского районов и ремонтно-реставрационный филиал ОАО "Минскремстрой", а также филиал "Электромонтажстрой" ОАО "Минскремстрой" и ОАО "Трест №15 Спецстрой".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-