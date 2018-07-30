Вакансии безработным Минска с 31 июля по 2 августа предложат шесть организаций

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки вакансий пройдут с 31 июля по 2 августа в Минске, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка пройдет 31 июля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр-т Любимова, 14). Вакансии соискателям предложат представители Минского вагонного депо УП "Минское отделение БЖД" и ООО "БелГидроДинамика".

Следующейй мероприятие запланировано на 1 августа в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). На работу будут приглашать ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития", КУП "Спецкоммунавтотранс".

Завершит неделю трудоустройства мини-ярмарка вакансий 2 августа в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). В ней примут участие представители ОАО "Минскдрев" и управление механизации УП "Минскметрострой".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-