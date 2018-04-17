Вакансии в сферах деревообработки и энергостроительства предложат на дне предприятий в Гомеле

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День предприятий с участием ОАО "Гомельдрев" и РУП "Белэнергострой" пройдет в Гомеле 18 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
На мероприятии, которое состоится с 10.00 до 12.00 в здании управления, соискателям предложат вакансии по 20 профессиям.
Так, на "Гомельдрев" требуются стропальщик, сортировщик материалов и изделий из древесины, лущильщик и починщик шпона, резчик шпона и облицовочных материалов, бункеровщик, станочник деревообрабатывающих станков и др. По итогам собеседования соискатели, которые не имеют специализированного образования, смогут получить возможность пройти обучение непосредственно на производстве.
Представители кадровой службы "Белэнергостроя" предложат работу вахтовым методом: 15 рабочих дней, 15 выходных. В списке востребованных на предприятии профессий - арматурщик, бетонщик, монтажник строительных конструкций, облицовщик-плиточник, маляр, штукатур, машинист автомобильного крана, каменщик, электрогазосварщик.
Соискателям разъяснят условия трудоустройства, предложат заполнить анкеты. Также специалисты управления по труду, занятости и соцзащите ответят на вопросы по законодательству о занятости населения, профобучению безработных граждан, проконсультируют о порядке предоставления субсидий для организации предпринимательской деятельности.
Как проинформировали в управлении, всего в банке вакансий в областном центре насчитывается в данный момент около 3 тыс. предложений. При этом более 1 тыс. - рабочие специальности. Уровень безработицы на 1 апреля в Гомеле составил 0,6% к экономически активному населению.-0
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