Вблизи студгородка БГУ по ул. Курчатова до 2022 года построят СТО и реконструируют спортплощадку

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования зоны 182 О1сп в районе ул. Курчатова, где расположены учебные корпуса и общежития БГУ, пройдет в Минске с 5 по 29 ноября включительно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт администрации Московского района столицы.

Презентация материалов состоится в актовом зале администрации 6 ноября в 15.00.

На территории будет создан современный научно-образовательный комплекс за счет реконструкции зданий, строительства новых учебных корпусов и общежитий, отвечающих современным требованиям комфорта. На первом этапе до 2022 года предполагается размещение станции технического обслуживания на свободном участке, реконструкция спортивной площадки, оборудование местных проездов, обслуживающих первоочередную и существующую застройку, реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности движения (обновление транспортных развязок, устройство дополнительных пешеходных переходов, светофоров).

В целом освоение территории предусматривает сохранение автозаправочной станции, реконструкцию общежитий, столовой, музея, радиофизического корпуса, складских помещений, мастерской БГУ, специализированных сооружений КУП "Минскводоканал", лабораторного корпуса НИИ прикладных физических проблем имени А.Н. Савченко, здания специализированного транспорта БГУ. На трех свободных участках предлагается разместить новые учебные корпуса. Также проект предполагает реконструкцию улично-дорожной сети, сохранение и благоустройство озелененных территорий.

Проектный жилой фонд составит 28,5 тыс. кв.м, общественный - 79 тыс. кв.м (с численностью работающих 1,4 тыс. человек), производственный - 34,6 тыс. кв.м (с численностью работающих 200 человек).

"Архитектурно-планировочное решение продиктовано основными направлениями градостроительного развития Минска, регламентами генерального плана и сложившейся градостроительной ситуацией. Качество и вид архитектуры должны определяться не только входящими в состав научно-образовательного комплекса зданиями, но и открытым пространством и его конфигурацией", - говорится в пояснительной записке.

Ознакомиться с проектом, а также выразить свое мнение в журнале регистрации письменных замечаний и предложений можно в администрации Московского района (пр. Дзержинского, 10) с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00. Кроме того, замечания и предложения можно направлять в управление архитектуры и строительства администрации или на электронный адрес mos.stroy@minsk.gov.by.

Ранее на общественное обсуждение был вынесен экологический доклад по проекту.-0-