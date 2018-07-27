Велоактивисты соберутся в обучающем лагере в Гомельской области 10-12 августа

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обучающий лагерь для велосипедных активистов организуют в Гомельской области 10-12 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Минского велосипедного общества Татьяна Жарносек.

"Велолагерь соберет около 40 велосипедистов из разных уголков Беларуси. Это люди, которым хочется сделать что-то для развития велодвижения в своем городе. Важно подсказать им, как действовать, чтобы решить возникшие вопросы", - пояснила собеседница. За время созыва участники лагеря узнают, как определить качество велоинфраструктуры, изучат опыт коллег из других городов и стран.

В течение трех дней велосипедисты проедут по нескольким городам Гомельской области и на месте оценят ситуацию, а также получат практическое задание от экспертов. Например, определить велоальтернативу для конкретных улиц, перекрестков. В качестве экспертов выступят опытные зарубежные велоактивисты, а также представители объединений "Минское велосипедное общество", "ВелоГомель", "ВелоГродно", "За вело Брест".

"На мероприятии участники обсудят тему городской мобильности и определят место велотранспорта в ней. Также будут рассмотрены формы организации велодвижения, трансформация улиц на зарубежных примерах", - рассказала Татьяна Жарносек.

"Велолагерь-2018" будет работать на базе агроусадьбы "Лошадиный остров" в Речицком районе. В эти дни запланирован и велосипедный фестиваль "Между Сожем и Днепром".

Обучающий лагерь проводится как часть проекта "Городское велодвижение в Беларуси" при финансовой поддержке Евросоюза и содействии посольства США в Беларуси. Проект "Городское велодвижение в Беларуси" реализуется Центром экологических решений и Минским велосипедным обществом.-0-